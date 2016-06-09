В Европе настаивают на составлении Россией плана выплат по "делу ЮКОСа"

Уставной орган Совета Европы (СЕ) - Комитет министров иностранных дел - настоятельно просит Москву без дальнейших проволочек составить план распределения компенсации по "делу ЮКОСа" и намерен вернутся к рассмотрению этого вопроса до конца, сообщают РИА Новости.

"Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа около 1,9 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что российский Минюст заявлял, что "не считает решение суда справедливым и беспристрастным". При этом Конституционный суд РФ проинформировал, что Россия, хотя и остается под юрисдикцией Страсбургского суда, но "будет исполнять решения ЕСПЧ только с учетом признания верховенства Конституции РФ".

В решении Комитета содержится настоятельное требование к властям России без дальнейших проволочек распределить план справедливой компенсации по возмещению материального ущерба, как того требует Суд в своем решении в соответствии со статьей 41 (Европейской конвенции по правам человека). В решении также есть напоминание Москве о необходимости соблюдения статьи 46 Конвенции (Обязательная сила и исполнение постановлений).

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"Поэтому твердо повторяем свои призывы к России в полной мере сотрудничать и продолжать диалог с Комитетом и секретариатом, с тем чтобы исполнить настоящее решение", - говорится в решении.

В документе отмечается, что Комитет принял письменное разъяснение российской стороны по конституционной составляющей исполнения решения

"Принято решение о возобновлении рассмотрения этого вопроса на 1273-м совещании в декабре 2016 года", - говорится в документе.