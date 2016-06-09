Нацбанк снизит учетную ставку в случае замедления инфляции

Национальный банк Украины намерен продолжить снижение учетной ставки при дальнейшем замедлении потребительской инфляции.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе презентации первого отчета регулятора о финансовой стабильности.

"Если так и будет, мы будем и дальше смягчать нашу монетарную политику", - сказал Сологуб, комментируя замедление потребительской инфляции по итогам мая до 7,5% в годовом выражении.

В то же время он отметил, что сегодня Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на тепловую энергию и услуги центрального отопления для населения почти в два раза, что также отразится на уровне инфляции.

"Решение (по учетной ставке) будет приниматься монетарным комитетом. Заседание через три недели", - добавил Сологуб и отметил, что регулятор, принимая решение по учетной ставке, также будет анализировать тенденции валютного рынка.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 27 мая снизил учетную ставку до 18% годовых с 19% годовых, установленных с 22 апреля.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.

Инфляция в Украине в мае по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 0,1%, в годовом выражении - до 7,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.