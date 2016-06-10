Украинские IT-волонтеры заблокировали на счетах террористов $13 миллионов

Об этом сообщил учредитель организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин на своей странице в соцсети Facebook.

"По моим подсчетам, на всех этих счетах было как минимум 13 млн долл. (если все гривни, рубли, евро и другие валюты конвертировать в доллары). "Украинские кибервойска" нанесли значительный удар по финансированию терроризма", - написал он.

Читайте такжеУкраинские хакеры взломали сайт российского пропагандистского "Первого канала"

В ответ на запрос УНИАН Докукин уточнил, что некоторые сепаратисты до сих пор пытаются вернуть свои средства, однако указанные счета более не восстанавливались.

«Некоторые из сепаратистов пишут на своих сайтах, что они пытаются вернуть деньги - вывести на банковскую карту (при этом счет остается заблокированным). Удалось или нет - неизвестно, потому что террористы об этом не пишут, а если и пишут, то могут соврать. Доподлинно известно лишь о факте блокирования счетов», - отметил он.

Всего, как сообщает Докукин, за два года своего существования «Украинские кибервойска» заблокировали и закрыли 160 сайтов сепаратистов, взломали множество российских электронных адресов, серверов, а также страниц в социальных сетях. Также украинские IT-волонтеры захватили более 200 тыс. сетевых устройств в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и в России.

«Всего мы захватили 600 ГБ данных террористов «ДНР», «ЛНР» и России», - сказал Докукин.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года Докукин заявлял о том, что крупнейшие в мире социальные сети Facebook, Twitter, а также поисковая система Google игнорируют просьбы украинских IT-волонтеров блокировать профили террористов, находящихся под санкциями США. По словам Докукина, за два года «Украинские кибервойска» неоднократно обращались в администрацию Google о блокировке сайтов и аккаунтов террористов, которые распространяли информацию провокационного характера, однако в 99% случаев получали отказ.

«Украинские кибервойска» - волонтерская IT-организация, основанная в июне 2014 года, которая специализируется на проведении оборонительных и наступательных операций в Интернете с целью противодействия сепаратистам и террористам, и предотвращения информационной войны России против Украины.