Крупные налогоплатильщики Харькова перечислили в местный бюджет почти полмиллиарда гривень

Плательщики Специализированной ГНИ ОКП в г. Харькове МГУ ГФС за пять месяцев 2016 года уплатили в местный бюджет почти 450 миллионов гривень налогов и сборов, сообщает АTN.ua.

"Это на 30 миллионов гривень, или на 7,4% превышает уплату за аналогичный период прошлого года", - сообщила начальник инспекции Галина Феденко.

Местная казна с начала года получила 305 миллионов гривень налога на доходы физических лиц (на 18% больше, чем за этот же период прошлого года), почти 77 миллионов гривень земельного налога (на 11% больше, чем в прошлом году), 51 миллион гривень налога на прибыль (в части, которая платится в местный бюджет) и прочее.

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В течение мая текущего года в местный бюджет поступило 97 миллионов гривень платежей, в т.ч. 60 миллионов гривень налога на доходы физических лиц, 15 миллионов гривень земельного налога, 16 миллионов гривень налога на прибыль предприятий (в части, которая платится в местный бюджет) и прочее.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-апрель текущего года без учета трансфертов составили 41,7 миллиарда гривень, что на 46,8%, или на 13,3 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, неподконтрольных украинской власти).

Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 4 месяца составили 41,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.