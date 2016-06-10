Гривня торгуется на межбанке по 25,05 за доллар
13:13, 10 июня 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2520/28,3090 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,0221 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 10 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,00/25,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2520/28,3090 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3870 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,0221 грн/долл., к этому часу заключено 124 сделки на сумму 30,14 млн долл.
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