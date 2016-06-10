В России снизили ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение опустить ключевую ставку до 10,5% годовых, сообщает Slon.ru.

"Совет директоров отмечает позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста. Замедление инфляционных процессов позволяет с большей уверенностью рассчитывать на устойчивое снижение инфляции до уровня менее 5% в мае 2017 года и целевого уровня 4% в конце 2017 года с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Банк России будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, оценивая инфляционные риски и соответствие динамики замедления инфляции прогнозной траектории", – подчеркивается в материалах ЦБ РФ.

В регуляторе указали, что показатели ВВП за первый квартал и апрель 2016 года говорят о росте устойчивости российской экономики к колебаниям цен на нефть. В ЦБ также снизили базовый прогноз по инфляции на текущий год с 6-7% до 5-6%.

На заседании в конце апреля 2016 года в российском Центробанке заявляли, что намерены возобновить сокращение ставки в случае уменьшения инфляционных рисков. 8 июня в Росстате сообщили, что недельная инфляция впервые с середины августа 2015 года замедлилась до нуля.

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Как отмечали ранее 10 июня аналитики Sberbank CIB Investment Research, вероятность пересмотра ставки ЦБ оценивалась 50 на 50. В своем обзоре эксперты указывали, что если ставка не будет понижена, то весьма высокой является вероятность ее уменьшения на 50 базисных пунктов на заседании регулятора в июле.

Между тем большинство аналитиков, опрошенных ТАСС, ожидали, что 10 июня ЦБ опустит ставку до 10,5% годовых. В мае замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов также говорил, что сейчас имеются условия для снижения ключевой ставки минимум на 0,5 процентного пункта. В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что регулятор мог бы активнее уменьшать ставку, а не сокращать ее "постоянно по полпроцентика".

До этого почти год Центробанк держал ставку на уровне 11% годовых. До указанной отметки она была снижена в июле 2015 года. В 2014 году ЦБ в рамках борьбы с инфляцией несколько раз повышал ее: так, в декабре того года ставка поднималась дважды: сначала до 10,5% годовых, затем – до рекордных 17%.

Следующее заседание российского регулятора, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке, состоится 29 июля 2016 года.