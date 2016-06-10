Меркель высказалась за общую с РФ зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона - Reuters

14:58, 10 июня 2016
Финансы
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Канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель высказалась за создание общей с Российской Федерацией зоны свободной торговли от Владивостока до Лиссабона.

REUTERS / REUTERS

Глава немецкого правительства сказала, что в долгосрочной перспективе Европейский Союз должен ставить целью создание общей экономической зоны с Москвой, которая будет простираться от российского тихоокеанского порта во Владивостоке до Лиссабона. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Мы должны двигаться постепенно к этой цели", - заявила Меркель, выступая на корпоративном мероприятии.

Также Меркель в очередной раз заявила, что введенные санкции против РФ не являются самоцелью, ибо выполнение мирных Минских соглашений является ключом для их отмены.

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