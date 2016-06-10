В Харьковскую область контрабандой завозили свинину из Бразилии и Нидерландов

В Харьковской области работники налоговой полиции разоблачили и ликвидировали схему занижения таможенной стоимости товаров, что принесло убытки государству на более чем 3,6 млн грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС Украины в Харьковской области со ссылкой на первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрея Бежанова.

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По его информации, 41-летний уроженец Запорожья вместе с тремя компаньонами в 2015-2016 годах осуществляли импорт замороженной свинины и кишечного сырья из Бразилии и Нидерландов. Установлено, что за полтора года бизнесмен завез на территорию Харьковской области товара на общую сумму свыше 7 млн грн. Однако бизнесмен искусственно занижал таможенную стоимость ввезенного товара и неоднократно заключал фиктивные сделки с компаниями, которые существуют только на бумагах.

"Работники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины провели семь обысков в автомобиле, складских и жилых помещениях, которые предприниматели использовали в своей незаконной деятельности. Так, в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), была обнаружена и изъята черновая документация, компьютерная техника, 9 печатей и наличные средства на общую сумму 333,7 тыс. грн", - сказал Бежанов.

Кроме того, в июне обнаружено и изъято 99 трехсотлитровых бочек с сырьем, которое было ввезено на территорию Украины с занижением таможенной стоимости. Ориентировочная стоимость указанного импорта составляет около 2 млн грн.

По предварительным данным, деятельность предпринимателя причинила Государственному бюджету ущерб более чем на 3,6 млн грн.

Сотрудниками налоговой милиции совместно с работниками ГУ Госпромпотребслужбы в Харьковской области отобраны образцы указанного продукта для проведения дальнейшей экспертизы.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности. Следствие по данному факту продолжается.