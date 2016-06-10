Винница присоединится к организации крупнейшего конкурса старт-апов инновационных проектов по электронной демократии

Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий ознакомил Президента фонда Восточная Европа Виктора Ляха, Вице – президента центра постконфликтного мира и стабильности (Институт мира США), бывшего посла США в Украине Уильяма Б. Тейлора, членов Совета Директоров ФВЕ с основными показателями Винницкой области как региона, который стабильно развивается.

«В настоящее время мы находимся на изломе общественных тенденций: что именно сейчас необходимо осуществлять в Украине. Люди ожидают позитивных изменений от нового состава нынешнего Правительства»,- отметил Валерий Коровий.

Он отметил важность для региона привлечения новых инвестиций в обрабатывающую и машиностроительную отрасли, необходимость оказывать помощь малому и среднему бизнесу, а также поделился последними достижениями в области реализации бюджетной децентрализации.

В свою очередь, Президент фонда Восточная Европа Виктор Лях подтвердил намерения ФВЕ на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В Винницкой области ФВЕ реализует программу USAID «Лидерство в экономическом управлении»: «Мы имеем сегодня определенные результаты - апробацию на Винниччине и развитие на национальном уровне системы электронной дистанционной пререгистрации для получения субсидий, которой воспользовалось значительное количество людей, и которую мы сейчас внедряем по всей территории Украины. 45 тысяч человек воспользовались этой услугой дистанционно, не обращаясь лично в управление социальной защиты».

Виктор Лях отметил, что электронное управление – это не только техника, это – люди, государственные служащие, которых надо учить, как использовать такие новые услуги и возможности: «Мы будем участвовать в подготовке будущих государственных служащих. Рад Вам сообщить, что Винница будет одним из четырех пилотных площадок в организации крупнейшего конкурса старт-апов инновационных проектов по электронной демократии с призовым фондом на сегодняшний день в 4,5 млн грн».

Президент фонда Восточная Европа заверил руководство Винничины в дальнейшей поддержке проектов в отношении малого и среднего бизнеса: «Мы будем продолжать обучать малых и средних предпринимателей, как нужно торговать с Европейским Союзом, как лучше всего экспортировать свои товары и услуги. Кроме того, будем обучать представителей органов местного самоуправления по новой методике, которая называется М-тест – довольно новый подход европейской практики с акцентом на стимулирование развития малого и среднего бизнеса в условиях децентрализации».