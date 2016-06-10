Биленко: Зарплата таможенника не может быть ниже зарплаты полицейского
Председатель ОО "Таможенный контроль" имеет достаточно четкую позицию относительно того, как должна развиваться украинская таможня.
Заработная плата рядового сотрудника таможни должна быть повышена хотя бы до уровня зарплаты полицейского.
Такое мнение выразила председатель ОО "Таможенный контроль" Инна Биленко в эфире 112 канала.
Биленко имеет довольно четкую позицию относительно того, как должна развиваться украинская таможня.
"Во-первых - ликвидировать внутренние таможни и перенести таможенное оформление на границу. Во-вторых – увеличить заработную плату таможенникам. Это возможно за счет уменьшения количества работников внутри страны", - отметила Биленко.
Глава "Таможенного контроля" считает, что нужно приравнять зарплату таможенника до уровня зарплаты хотя бы нового полицейского.
"Это не разумно, что таможенник получает 2 тысячи гривень, а полицейский – 10, это разные галактики. Если рассматривать отношение к таможенникам и новых полицейских на законодательном уровне – увидим полную несправедливость", - подчеркивает Инна Биленко.
По ее словам, полицейским по законодательству может стать любой человек без образования и опыта. Впрочем, требования к таможенникам чрезмерно жесткие.
"Обратите внимание какие требования выдвигаются кандидатам и там и там? Чтобы попасть в полицию – даже высшее образование не обязательно, а госслужащим, таможенникам, надо пройти все круги ада. В частности, чтобы занять должность, инспектор должен иметь высшее образование – особого направления, пройти спецпроверку и иметь знания таможенного дела. Кроме того, там есть и возрастные ограничения" - резюмировала глава ОО "Таможенный контроль".