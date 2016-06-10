Порошенко подписал закон об упразднении налогообложения пенсий

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой Украины закон об упразднении налогообложения пенсий, введенного в качестве временной меры в марте 2014 года для достижения макрофинансовой стабильности и сбалансирования госбюджета.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, подписывая документ, Порошенко подчеркнул, что на текущий момент властям удалось добиться макрофинансовой стабильности и спасти страну от дефолта.

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«Эти шаги дают нам возможность обеспечить не только финансирование сектора обороны и безопасности, но и направить средства тем, кто в них особенно нуждается. Были предприняты меры по защите пенсионеров. И закон, который я подписываю, утверждает то, что пенсии у нас больше не будут облагаться налогом», - цитирует пресс-служба Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что падение экономики Украины 14 кварталов подряд в значительной мере было спровоцировано действиями России, оккупацией большого промышленного региона и уничтожением производства там.

Однако сегодня ситуация изменилась и есть положительная динамика, подчеркнул президент.

«В первом квартале 2016 года впервые за 14 кварталов мы видим рост экономики. Мы уверены в том, что эта тенденция будет продолжена и далее, поскольку мы уже видим рост инвестиций и появление инвесторов», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, налогообложение пенсий было введено c 1 марта 2014 года. Налогом в размере 15% облагались пенсии граждан, превышавшие по размеру три минимальные зарплаты. По состоянию на 1 января 2016 года эта налогооблагаемая пенсия составляла от 4134 грн. С 1 мая эта сумма составляла бы 4350 грн. Однако в конце апреля Кабмина Владимира Гройсмана принял решение о необходимости отмены налогообложения пенсий. Минфин подготовил соответствующий проект закона, принятый парламентом в начале июня.