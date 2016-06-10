Доходы местных бюджетов выросли почти на 50% - до 54 миллиардов

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-май текущего года, без учета трансфертов, составили 53,9 млрд грн, что на 48,8%, или на 17,7 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, неподконтрольных украинской власти).

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 5 месяцев составили 51,6% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июня местные бюджеты получили 77,1 млрд грн межбюджетных трансфертов, что составляет 96,4% от запланированных на этот период объемов.

Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-апрель текущего года без учета трансфертов составили 41,7 млрд грн, что на 46,8%, или на 13,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В 2015 году в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 99,8 млрд грн.