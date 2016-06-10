S&P подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Новое украинское правительство проводит реформы, включая установление рыночных цен на газ. При этом сложная макроэкономическая картина, имевшая место в 2015 году, улучшается. Страна возвращается к экономическому росту и контролируемой инфляции, - говорится в сообщении. - При этом стабильный прогноз отображает наше видение того, что в ближайшие 12 месяцев украинские власти продолжат реформы».

Как сообщал УНИАН, S&P присвоил Украине рейтинги «B-/B» в октябре 2015 года - после завершения правительством Украины процесса реструктуризации внешнего долга. В декабре 2015 года рейтинг был подтвержден.