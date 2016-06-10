Прогноз S&P для Украины: рост экономики на 1%, инфляция 14%, курс гривни 26 за доллар

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост экономики Украины по итогам года на уровне 1% при инфляции 14% и среднегодовом курсе национальной валюты в 26 грн за доллар.

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Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

При этом, рост за 2017 год, по прогнозам S&P, составит порядка 2% при инфляции 12% и среднегодовом курсе в 27,5 грн за доллар.

«В первом квартале текущего года Украина показала рост экономики в 0,1% относительно прошлого года. В дальнейшем этот показатель будет также слабым и составит по итогам года 1% - слишком сильными будут факторы снижения объемов экспорта и политической нестабильности, - говорится в сообщении. - В то же время мы полагаем, что в 2017-2018 годах рост составит в среднем 2% год к году».

Ранее S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.