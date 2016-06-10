S&P: госдолг Украины в ближайшие 4 года установится на уровне 70% ВВП

«Мы полагаем, что среднесрочный финансовый прогноз является оптимистическим для Украины. Общий показатель госдолга в период 2016-2019 годов будет уменьшаться ежегодно на 3,9% ВВП.В числе рисков сохранятся факторы военного конфликта на Востоке, неопределенности с российским долгом, разбирательства по которому находятся в суде, судебных разбирательств с «Нафтогазом» и российским «Газпромом». В этом смысле, общий объем госдолга Украины останется на высоком уровне для страны с низкодоходной экономикой. В то же время, с нашей точки зрения, с учетом программы МВФ, а также в рамках сотрудничества с другими донорами, Украина сможет снизить уровень госдолга и удерживать его на уровне 70% в 2016-2019 годах», - говорится в прогнозе агентства.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец апреля составила 67,091 млрд долл.

По оценкам Минфина, на конец 2015 года фактический объем госдолга находился в допустимых пределах, согласно госбюджету Украины на 2015 год, составив 79% ВВП.