S&P рассказало о перспективах программы сотрудничества Украины с МВФ

Об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Мы полагаем, что консолидация власти в стране позволит политическим силам провести ключевые реформы и, таким образом, дать зеленый свет получению транша в объеме 1,7 млрд долл. по программе EFF от Международного валютного фонда в июле или августе - после заседания Совета директоров, - говорится в сообщении. - В целом мы полагаем, что до 2018 года Украина получит от МВФ суммарно 11 млрд долларов".

Читайте такжеЗамглавы МВФ: Экономический рост Украины близко - "за углом"

При этом в агентстве подчеркнули, что не видят причин, по которым Украина не могла бы осуществлять свои внешние финансовые обязательства.

"Украина выплатит свои долговые платежи, сохраняя при этом баланс валютного курса", - уверены в агентстве.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.