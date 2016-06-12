Кэмерон: Экономика страны сократится в случае выхода из ЕС

11:04, 12 июня 2016
Финансы
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что экономика страны сократится в случае, если в ходе июньского референдума население проголосует за выход из состава ЕС.

REUTERS

По его словам, в первую очередь, это приведет к сокращению ассигнований на нужды систем здравоохранения и пенсий, передает Русская служба ВВС.

В свою очередь бывший член правительства консерваторов Иэн Данкан Смит, выступающий за выход Великобритании из состава ЕС, охарактеризовал слова Кэмерона как "мстительную и отчаянную попытку надавить на пенсионеров и запугать их".

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Между тем архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что будет голосовать за то, чтобы Британия осталась в составе ЕС, поскольку эта организация была создана, по его словам, "с прицелом на мир и согласие", и эта концепция продолжает успешно работать.

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