Иран хочет судиться с США из-за отказа вернуть $2 миллиарда

Власти Ирана подготовили иск против Вашингтона в Международный суд ООН в Женеве из-за отказа Верховного суда США вернуть иранскому Центробанку 2 миллиарда долларов из замороженных иранских активов, заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф.

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"Мы приняли все необходимые меры, чтобы противостоять присвоению иранской собственности, и правительство Ирана подаст иск против США в Международный суд ООН в ближайшие дни", — цитирует заявление министра перед парламентариями агентство Fars, передают РИА Новости.

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Зариф подчеркнул, что Тегеран не признает решения судов США в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана обязал правительство страны добиваться от США получения компенсации за антииранские действия. Решение законодателей последовало после отказа Верховного суда США вернуть Центробанку Ирана 2 миллиарда долларов из замороженных иранских активов. Суд постановил, что эта сумма должна пойти на выплаты американским семьям, чьи родственники стали жертвами взрывов в Бейруте в 1983 году и в других терактах.