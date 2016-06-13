Гройсман хочет открыть агентство по продвижению инвестиций

Правительство намерено в ближайшее время открыть агентство по продвижению инвестиций в Украине, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе 5-го украинско-шведского делового форума.

Читайте такжеРада отменила обязательную госрегистрацию иностранных инвестиций

«В ближайшее время мы откроем агентство по продвижению инвестиций. Это наше домашнее задание», - сказал глава правительства.

Он также сообщил, что на текущий момент задачей правительства является создание условий для инвестиций в Украину. «Задача правительства - сделать разумные регуляции, сделать систему стабильной, чтобы вы (инвесторы - УНИАН) могли прогнозировать инвестиции в экономику, - сказал Гройсман. - У меня нет сомнений в том, что мы создадим условия, чтобы можно было вкладывать средства».

В этом контексте Гройсман напомнил, что Украина уже приняла достаточное количество законодательных инициатив в сфере противодействия коррупции и в ближайшее время намерена реализовать судебные преобразования, которые необходимы для улучшения инвестиционного климата в стране.

Читайте такжеЕБРР в этом году сократит объем инвестиций в Украину

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в ближайшее время присоединиться к инвестиционному комитету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что позволит украинскому бизнесу общаться с потенциальными инвесторами напрямую. Инвестиционный комитет Организации экономического сотрудничества и развития 11 декабря прошлого года одобрил заявку Украины на присоединение к декларации о международном инвестировании и мультинациональных предприятиях.

Декларация обязывает государства, присоединившиеся к ней, обеспечить открытые и прозрачные условия осуществления международных инвестиций, а также привлекать бизнес к социальным проектам.

В марте текущего года Кабинет министров Украины предоставил Министерству экономического развития и торговли полномочия контактного центра по международным инвестициям.

По расчетам Минэкономразвития, Украина может прилечь до 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций по итогам 2016 года, что почти вдвое превысит показатели 2014-2015 годов.