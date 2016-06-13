Премьер анонсировал дальнейшее ослабление валютного регулирования

Украина уже к концу года продемонстрирует неотвратимость экономических преобразований, и в первую очередь это коснется валютного регулирования, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе 5-го украинско-шведского делового форума.

Читайте такжеГонтарева обещает - во втором квартале валютный рынок будет сбалансирован

«До конца года мы намерены улучшить валютную регуляцию», - сказал Гройсман и добавил, что это позволит увидеть, что реформы проходят и изменения заметны.

Гройсман также напомнил, что в планах правительства - проведение налоговой реформы, основанной, с одной стороны на мнении бизнеса о налоговой системе, с другой стороны - на принципах легкости, простоты и неизменности. Гройсман обратил внимание, что в случае принятия такой налоговой реформы, было бы полезно не вносить изменения в новое налоговое законодательство в течение 3-5 лет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце мая текущего года утвердил план приоритетных действий на 2016 год, призванный обеспечить восстановление экономики страны и усиление экономического роста. План правительства предусматривает налоговую реформу, упрощающую администрирование налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц, упрощение таможенных процедур для аграрного экспорта, ограничение численности сотрудников Государственной фискальной службы на уровне 41 тыс., либерализацию валютного регулирования и обеспечение защиты авторских прав.

Читайте такжеНБУ разрешил банкам с 15 июня изменять валютные курсы в течение дня

План приоритетных действий в нынешней редакции насчитывает более 200 страниц и учитывает планы работы всех министерств и органов центральной власти по нескольким ключевым направлениям, преимущественно социально-экономического характера.

В частности, основными макроэкономическими показателями определены снижение дефицита госбюджета до 3% в 2017 году с нынешнего показателя на 3,7%, а также рост промпроизводства на 4% в среднесрочной перспективе против нынешнего показателя в 1-2%.

Национальный банк с 9 июня повысил лимит покупки наличной валюты физическими лицами, ранее установленный на уровне эквивалента 6 тыс. грн в день на одного клиента, в 2 раза - до эквивалента 12 тыс. грн в день. Кроме того, НБУ отменил лимит выдачи наличности в национальной валюте через кассы и банкоматы, ранее установленный на уровне 500 тыс. грн, и повысил лимит по выдаче наличности в иностранной валюте и банковских металлах в 2 раза - до эквивалента 100 тыс. грн на одного клиента в сутки, а также снизил норму обязательной продажи экспортерами поступлений в иностранной валюте на межбанковском валютном рынке Украины до 65% с 75% и разрешил с 13 июня 2016 года репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США или 10% общего объема дивидендов к выплате.