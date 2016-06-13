Гройсман обещает публичные разборки сотрудникам ГФС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает в ближайшие недели публично рассмотреть неправомерные действия сотрудников Государственной фискальной службы в отношении бизнеса.

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Об этом он заявил на бизнес-форуме в Киеве.

“Меня очень интересует вопрос ответственности работников ГФС. Мы в ближайшие недели соберем бизнес и руководящие организации, и я буду рассматривать абсолютно публично конкретные случаи неправомерного использования законодательства против бизнеса”, - сказал он.

По словам Гройсмана, значительное внимание правительство намерено уделить реформированию таможни, а также системы возмещения налога на добавленную стоимость, которая должна стать прозрачной и прогнозируемой.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что украинскому правительству нужно вернуться к вопросу реформирования налоговой системы страны, сконцентрировавшись на упрощении системы администрирования налогов и повышении ответственности налоговых органов, а также необходимо провести сокращения в Государственной фискальной службе.

Источники в правительстве отмечают, что Кабмин готовит новые кадровые конкурсы на ключевые должности в ГФС. О ревизии кадров в Фискальной службе, в частности, на таможне, говорил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он заявлял, что намерен проинспектировать работу таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, которые были сделаны на таможнях до 1 мая текущего года.