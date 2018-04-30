Валюту выпустили на волю

После некоторых волнений в январе-феврале валютный рынок Украины четвертый месяц подряд сохраняет спокойствие. Котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке держатся в пределах 24-25 грн/долл. и практически на таком же уровне находятся на наличном рынке. Черный рынок сдает свои позиции, поскольку в январе-мае украинцы сдали в банки на 1,1 млрд долл. больше валюты, чем купили.

По оценкам Национального банка, рост выручки экспортеров вследствие улучшения ситуации на внешних рынках обернулся повышением среднедневного объема предложения валюты на межбанке, который вырос почти в полтора раза – с 170 млн долл. в январе до 231 млн долл. в мае. Это позволило регулятору продолжить выкупать излишки валюты на рынке и пополнить резервы более чем на 1 млрд долл.

Первые серьезные попытки ослабить валютное регулирование Нацбанк предпринял в конце мая, когда сократил срок рассмотрения заявок банков на покупку валюты по поручению клиентов с двух до одного дня. Поскольку это, как и ряд точечных послаблений на валютном рынке, не нарушило достигнутое равновесие, а гривня продолжала укрепляться, регулятор рискнул 8 июня предпринять более смелые шаги в направлении либерализации.

В частности, с 9 июня норма обязательной продажи выручки для экспортеров снижена до 65% с 75%, лимит покупки наличной валюты физлицами повышен в два раза - до эквивалента 12 тыс. грн в день, максимальная сумма выдачи валютной наличности выросла в два раза - до эквивалента 100 тыс. грн на клиента в сутки, а для гривневой наличности лимит отменен вовсе.

Кроме того, не дожидаясь подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом, как планировалось ранее, Нацбанк с 13 июня разрешил выплату дивидендов иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, по определенному графику.

Помимо этого, с 15 июня банки смогут изменять курс купли/продажи валюты в течение одного операционного дня, а в системе одного банка можно будет использовать разные курсы.

Буквально на следующий день после принятия решений о валютной либерализации – 9 июня - гривня на межбанке перестала укрепляться и даже подешевела на несколько копеек. Этот тренд продолжился и 10 июня, когда к закрытию торгов котировки национальной валюты достигли 24,98/25,02 грн/долл., потеряв позиции, отвоеванные у доллара за последнюю неделю.

УНИАН опросил экспертов, что будет дальше с гривней, не переборщил ли регулятор с валютными послаблениями и каких дальнейших шагов ожидает рынок в этом направлении.

Рост волатильности

По прогнозам экспертов, предпринятые Национальным банком шаги по либерализации валютного рынка, скорее всего, увеличат риски краткосрочных колебаний курса, но не грозят особыми потрясениями, как это было в феврале прошлого года, когда гривня упала до исторического минимума 30 грн/долл.

Главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов констатирует, что в настоящее время на межбанковском валютном рынке сложился существенный избыток валюты, благодаря недавнему росту цен на продукцию горно-металлургического комплекса. «Поэтому принятое решение о существенном ослаблении валютных ограничений вряд ли сильно повлияет на курс гривни, который до сих пор сдерживался от укрепления интервенциями НБУ», - считает эксперт.

Что касается опасений негативного влияния на валютный рынок разрешения на репатриацию части дивидендов, то, по мнению Блинова, предусмотренный регулятором механизм исключает возможность крупных разовых выплат накопленных дивидендов, формируя для них постепенный график вывода. По предварительным оценкам НБУ, выплата дивидендов растянется на 10 месяцев.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан также считает, что последнее решение НБУ о валютной либерализации позитивно отразится на ожиданиях бизнеса и населения, будет способствовать притоку депозитов в банковскую систему и может улучшить отношение иностранных инвесторов к Украине. В то же время она отметила, что теперь участники рынка получают чуть больше свободы при валютнообменных операциях, поэтому волатильность курса вырастет.

«В ближайшие месяцы на межбанковском рынке сохранится избыток валюты, благодаря высоким ценам на сталь, которые отражаются на поступлении валютной выручки с небольшим отставанием. К концу лета, по нашим ожиданиям, избыток валюты начнет иссякать и превратится в дефицит осенью из-за совместного влияния снижающихся цен на сталь и сезонного спроса на иностранную валюту», - прогнозирует Белан.

По оценке эксперта, в результате возможно небольшое ослабление курса национальной валюты, к концу года гривня вернется к отметке 27 грн/долл. с текущей 25 грн/долл. Именно по этой причине, как пояснила Белан, Нацбанк придерживается тактики постепенного ослабления валютного контроля, дальнейшие шаги в этом направлении будут осторожными.

Решение НБУ понравилось и ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», которая в последнее время часто критикует действия регулятора. По мнению УКБС, предпринятые шаги будут способствовать детенизации валютного рынка, возврату доверия к банковской системе и восстановлению рыночного курсообразования.

В ассоциации считают, что повышение лимитов на выдачу валютной наличности и на покупку валюты физлицами постепенно вернет в банковскую систему утраченные сбережения населения. А возврат к рыночному механизму установления валютных курсов - с возможностью изменять курс в течение дня и использовать разные курсы в системе одного банка - поможет банкам конкурировать с черным рынком.

Как напомнили в УКБС, жесткие требования в отношении валютных курсов были введены в 2009 году, и они не учитывали региональные особенности валютного рынка, создавая существенные дисбалансы между спросом и предложением валюты. В этой связи банки были вынуждены приостанавливать валютообменные операции, что стимулировало деятельность теневых «менял», на которых требования НБУ не распространялись.

Национальный банк в представленном на днях первом отчете о финансовой стабильности прогнозирует, что в целом валютный рынок в течение второго полугодия 2016 года будет оставаться сбалансированным, в то же время отмечая, что риск существенной волатильности обменного курса остается актуальным при возникновении негативных факторов.

Среди этих факторов - эскалация военного конфликта на востоке Украины, проблемы с финансированием Международного валютного фонда и других официальных кредиторов, шоки для внешней торговли и резкие изменения в фискальной политике, в том числе незапланированный пересмотр социальных стандартов и заработных плат.

После обнародования НБУ решения о валютной либерализации международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в своем обзоре высказало мнение, что Украина, скорее всего, продолжит сотрудничество с МВФ и получит очередной транш в июле-августе, при этом выплатит долговые платежи, сохраняя баланс валютного курса.

Если оптимистические прогнозы оправдаются, то возможны новые шаги в направлении валютной либерализации, тут еще есть над чем поработать.

Продолжение следует

По мнению Алексея Блинова, в дальнейшем украинским властям целесообразно упразднить предварительное резервирование гривни на покупку валюты, смягчить требования к документарному оформлению трансграничных операций, а также полностью снять ограничение на получение средств с валютных счетов физлиц и отменить 2% пенсионный сбор с покупки наличной валюты.

Стоит отметить, что отмена пенсионного сбора лежит вне компетенции НБУ, для этого нужно внести изменения в законодательство. Между тем, и этот шаг может стать реальностью – соответствующий законопроект 3 июня был зарегистрирован в Верховной Раде.

С 2015 года пенсионный сбор при покупке валюты уплачивают только физические лица. По мнению авторов законопроекта, его отмена будет способствовать снижению доли теневого рынка, объем которого, по разным оценкам, достигает до 50% валютообменных операций, что создает дополнительное девальвационное давление на гривню.

«Украинский кредитно-банковский союз» предлагает отменить паспортизацию покупки наличной валюты и еще более существенно увеличить лимиты на выдачу средств с валютных депозитов, что, по оценке ассоциации, позволит вернуть в банковскую систему часть изъятых населением валютных сбережений в 2014-2015 годы объемом порядка 14 млрд долл.

Помимо вышеуказанных норм, есть еще целый ряд ограничений. По-прежнему запрещено досрочное погашение кредитов нерезидентам и возврат инвестиций за рубеж, а банки могут покупать валюту в пределах 0,1% регулятивного капитала, связаны жесткими нормативами валютной позиции и не могут хеджировать валютные риски на фондовых биржах.

Кроме того, финучреждения, как и ранее, будут до проведения покупки валюты по поручению клиентов подавать в НБУ реестры операций или, по сути, согласовывать с регулятором свои взаимоотношения с клиентами. Все еще запрещены и кредиты под залог валютных средств, не допускается использование кредитных средств для покупки валюты.

Переводы физлиц за рубеж, по-прежнему, ограничены эквивалентом 15 тыс. грн без документов и 150 тыс. грн - с подтверждающими документами. А досрочный возврат валютных вкладов, несмотря на повышение лимита выдачи валютной наличности в 2 раза, как и прежде будет производиться в гривневом эквиваленте по курсу покупки валюты в день проведения операции.

Учитывая прогнозы экспертов и осторожную политику НБУ, в ближайшее время, скорее всего, возможны только точечные правки, а серьезная ревизия ограничений предстоит не ранее сентября, когда завершается срок соответствующего постановления и традиционно происходит сезонная турбулентность на валютном рынке. Если к этому времени рынок останется в спокойном состоянии – будет новая либерализация, если нет – возможны новые ограничения. Все просто.

​Ольга Гордиенко (УНИАН)