НБУ на первом после валютной либерализации аукционе купил у банков почти $14 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе в понедельник, 13 июня, купил у банков 13,8 млн долл.

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Проведенный аукцион стал первым после смягчения Нацбанком ограничений на валютном рынке 8 июня, после чего регулятор два дня подряд, 9 и 10 июня, не выходил на межбанк с аукционами.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 24,9689 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 32 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14-00 установились на уровне 24,94/24,97 грн/долл.

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По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 24,9704 грн/долл., к этому часу заключено 236 сделок на сумму 67,91 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 8 июня принял решение смягчить ряд ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы для стабилизации курса гривни.

В частности, с 9 июня норма обязательной продажи выручки для экспортеров снижена до 65% с 75%, лимит покупки наличной валюты физлицами повышен в два раза - до эквивалента 12 тыс. грн в день, максимальная сумма выдачи валютной наличности выросла в два раза - до эквивалента 100 тыс. грн на клиента в сутки, а для гривневой наличности лимит отменен вовсе.

Также с 13 июня регулятор разрешил выплату дивидендов иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, по определенному графику.

Помимо этого, с 15 июня банки смогут изменять курс купли/продажи валюты в течение одного операционного дня, а в системе одного банка можно будет использовать разные курсы.