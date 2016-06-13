ОПЕК: экономики России и Бразилии останутся в рецессии до конца года

Экономики Бразилии и России останутся в рецессии до конца 2016 года, следует из июньского доклада ОПЕК, передает RNS.

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«Ожидается, что Бразилия и Россия останутся в рецессии в этом году, экономики сократятся на 3,4 и 1,1% соответственно», — указано в докладе организации.

ОПЕК также прогнозирует рост мирового ВВП в этом году на 3,1%, рост ВВП стран ОЭСР составит 1,9%.

Как сообщал УНИАН, в апреле Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2016 году, согласно базовому сценарию, снижение составит 1,9%, тогда как в декабре банк ожидал его на уровне 0,7%.