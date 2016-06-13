Выход Британии из ЕС обвалит фунт до 30-летнего минимума - Bloomberg

Фунт стерлингов может опуститься до минимальных значений за последние 30 лет в случае выхода Великобритании из ЕС, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Минимальный курс фунта стерлингов за последние семь лет был зафиксирован в феврале, после объявления референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе. Тогда британская валюта стоила 1,38 доллара. Однако эксперты считают, что и эта цифра не будет предельной в случае выхода страны из ЕС", - говорится в сообщении.

Опрошенные агентством Bloomberg экономисты считают, что если жители Соединенного королевства проголосуют "против", то фунт может опуститься ниже отметки в 1,35 доллара, что будет самым низким показателем за последние 30 лет. При этом они не ждут серьезного роста курса в случае, если Великобритания останется в ЕС. В этом случае фунт вырастет до отметки в 1,50 доллара.

Читайте такжеГлава ВТО предупредил о рисках выхода Великобритании из Евросоюза

"В настоящее время курс фунта по отношению к доллару составляет 1,41, что является минимальным показателем за два последние месяца. Британская валюта снижалась четыре последние торговые сессии, а катализатором к этому стала публикация данных социологических опросов, в которых указывается, что сторонники выхода Великобритании из состава Евросоюза численно превосходят тех, кто выступает за сохранение нынешнего положения вещей", - подчеркивает издание.

На минувшей неделе агентство Bloomberg со ссылкой на результаты стресс-теста, проведенного компанией Axioma Inc опубликовало результаты стресс-тестов, предсказавшими падение европейского фондового рынка на 24% в случае выхода Великобритании из ЕС.

"Существует предположение, что Brexit не случится. Если это все же произойдет, никто не будет морально к нему готов», — заявил один из авторов исследования Филип Джейкоб. "В этом случае) мы увидим серьезные подвижки на рынке", - сказал он.

Референдума по вопросу о сохранении Великобританией членства в ЕС состоится 23 июня.