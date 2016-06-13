Обвал цен на нефть поверг экономику Канады в шок, который сильнее кризиса 2008 года

Причиной крупнейшего экономического шока в Канаде с кризиса 2008 стало падение падение цен на нефть, сообщает Прайм со ссылкой на заявление Международного валютного фонда (МВФ), при подведении итогов работы миссии в стране

Читайте такжеМировые цены на нефть продолжают снижаться

"Нефтяной шок является первым главным тестом экономической и финансовой устойчивости Канады с глобального финансового кризиса 2008 года", - говорится в сообщении.

В минувшем году экономика Канады потеряла более половины своего экспорта в сравнении с 2014 годом. По данным фонда, это привело к резкому спаду инвестиций энергокомпании, которые пересмотрели свои бизнес-планы.

В результате реальный рост ВВП замедлился до 1,2% в 2015.

"Но в 2016 году, вероятно, мы увидим, что страна возвратится к росту в 1,7% ВВП. В среднесрочной перспективе потенциальный рост составит 2%", - говорится в сообщении.