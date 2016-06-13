Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню - уже 24,96 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2496,8681 (13 июня – 2501,5343)

100 EUR – 2813,4710 (13 июня – 2827,7344)

10 RUR – 3,8587 (13 июня – 3,8659)

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Как сообщал УНИАН, 13 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,92/24,95 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0590/28,0880 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3790 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,9687 гривни/доллар, к этому часу заключено 430 сделок на сумму 243,03 миллиона долларов.