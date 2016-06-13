"Таможенная" сотня от Гройсмана: мобильным группам определили полномочия

Кабинет министров Украины определил полномочия мобильных групп по противодействию нарушениям на таможне, а также утвердил порядок проведения фото и видео фиксации таможенных досмотров грузов.

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие документы подписал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В пресс-службе напомнили, что речь идет о создании 20 мобильных групп, в которые войдут представители Государственной фискальной службы (ГФС), Государственной пограничной службы и Национальной полиции. Координацию работы мобильных групп будет осуществлять Межведомственный центр при ГФС.

"Мобильные группы получат беспрепятственный доступ ко всем зонам таможенного контроля и транспортным пунктам пересечения границы, включая пункты в аэропортах и портах, - сообщили в пресс-службе. - Вся работа мобильных групп будет также фиксироваться на фото и видео, что позволит избежать злоупотреблений".

Как ожидается, финансирование работы мобильных групп пройдет за счет перераспределения бюджета Государственной фискальной службы. Материально-техническая база Межведомственного центра по управлению мобильными группами также будет обеспечена за счет бюджетных перераспределений.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин в начале июня в рамках усовершенствования работы Таможенной службы утвердил ранее озвученное решение о создании нескольких специальных межведомственных мобильных групп, задачей которых станет борьба с контрабандой на государственной границе. Соответствующее решение было разработано Министерством финансов Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Министр финансов Украины Александр Данилюк пояснял, что общее количество мобильных групп составит порядка двадцати, и для координации их работы будет создан специальный межведомственный центр, подчиняющийся Кабинету министров и Министерству финансов. Руководитель центра будет назначаться Кабинетом министров по представлению министра финансов. И подчиняться этот руководитель будет также министру финансов.

Основой работы мобильных групп станут отчеты специальной аналитической группы межведомственного центра. В ее состав войдут 6 человек. Работа аналитического центра и мобильных групп будет круглосуточной.