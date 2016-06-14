Курс криптовалюты биткоин достиг двухлетнего максимума - $720

Биткоин достиг двухлетнего максимума: курс криптовалюты вырос до $720, пишет "Коммерсант".

Основная причина - ожидающееся в июле снижение вознаграждения за майнинг (процесс добычи биткоинов): оно должно снизиться вдвое. Также на курс биткоина положительно влияют падение юаня и замедление китайской экономики.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на китайские биржи OKCoin и Huobi, в июле вознаграждение за майнинг снизится вдвое. По словам директора по стратегии OKCoin Джека Лю, укрепление биткоина связано также с повышением интереса венчурных фондов и банков к технологии цепочки блоков (blockchain), лежащей в основе механизма работы платежной системы Bitcoin.

Читайте такжеКриптовалюте биткоин предсказали десятикратный рост стоимостиПо данным исследовательской компании CoinDesk, в первом квартале нынешнего года венчурные инвестиции в стартапы, занимающиеся коммерциализацией технологии цепочки блоков, достигли $1,1 млрд.

По мнению экспертов, также росту курса биткоина способствует снижение юаня: в последние недели его снижение усилилось из-за укрепления доллара и ухудшения прогнозов по экономике Китая. Согласно опубликованным в понедельник данным, промышленный рост в мае составил 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а инвестиции в основные фонды увеличились на 9,6% — эти результаты оказались хуже ожиданий аналитиков. Райан Рабаглиа из гонконгской ANX International заявил: «Каждый раз, когда мы видим ослабление юаня, мы ожидаем отток капитала из Китая, и биткоин выигрывает от этого».

Сейчас стоимость биткоинов в значительной мере восстановилась после падения до $200 за биткоин в январе прошлого года — ранее, в декабре 2013-го, биткоины торговались по $1 тыс.

Европейский суд в октябре 2015 года постановил, что операции с цифровой валютой биткоин не должны облагаться какими бы то ни было налогами. При этом суд отметил, что трансакции, в которых участвуют биткоины, должны рассматриваться налоговыми органами стран ЕС так же, как и любые операции с платежными средствами.

В России в июне отказались от идеи создания национальной криптовалюты, но не были намерены запрещать использование подобных инструментов. Предполагалось, что с определенными ограничениями криптовалюты смогут применяться, но не как самостоятельные денежные единицы, а как платежный инструмент.