Российские реалии: обнищание пенсионеров провоцирует рост бедности среди населения

В России снижение реального размера пенсий может привести к росту бедности среди всего населения, пишут "Известия".

«Высшая школа экономики» провела исследование, посвященное изменению доходов пенсионеров во время кризиса. Выяснилось, что если пенсионеры живут одни, без детей и внуков, то их материальное положение благополучнее, чем в семьях, где живут несколько поколений. При этом семьи, где есть старики, живут лучше семей без дедушек и бабушек. Эксперты объясняют это тем, что в России чаще пожилые помогают своим детям, чем наоборот.

Читайте такжеВ РФ подсчитали число находящихся на грани банкротства россиянКак рассказала научный сотрудник Центра комплексных исследования социальной политики Анна Ермолина, в апреле 2016 года реальный размер назначенных пенсий составил 95,7% от апреля 2015-го, а значит, падение реального размера пенсии за год составило 4,3%. Определяющими факторами падения реальных доходов пожилых стали сниженная индексация пенсий и инфляция.

Индексация пенсий в 2016 году составила всего 4% у неработающих пенсионеров, в то время как инфляция по итогам прошлого года была на уровне 15,5%. Работающие же пенсионеры (каждый третий) остались совсем без индексации. Вдобавок работающие пожилые люди либо находятся под угрозой увольнения, либо теряют в заработной плате, как и всё трудоспособное население.

Заведующая Центром комплексных исследований социальной политики ВШЭ Оксана Синявская рассказала «Известиям», что ситуация недоиндексации пенсии касается не только самих пожилых людей, но и вообще практически всего населения страны.

По данным мониторинга, на черте абсолютной бедности (доходы меньше прожиточного минимума) находится 16,7% семей. Из них лишь 9,6% живут со старшим поколением.

"В России пожилые люди очень часто живут в семьях со своими детьми и внуками. И вот как раз наше исследование показало, что риски бедности в таких сложных домохозяйствах выше, чем в тех, которые состоят только из пенсионеров, — объяснила Синявская. — Пожилые люди также часто являются донорами в межфинансовых семейных трансфертах, посылают деньги своим детям и внукам".

Но при этом в семьях, живущих с пенсионерами, материальное положение лучше, чем там, где нет бабушек и дедушек.

"Пенсии являются источником доходов не только пожилых, но и членов их семей", — подтвердила заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования Елена Гришина.

Она подчеркнула, что около половины всех семей имеют в своем составе пенсионеров (48%). Поэтому снижение реального размера пенсий может привести к росту бедности среди всего населения в целом.

Эксперты полагают, что нет никаких предпосылок к улучшению ситуации.

"Всё зависит от возможностей государства по индексации пенсий. Но федеральный бюджет находится в такой сложной ситуации, что рассчитывать на это не приходится, — говорит Оксана Синявская. — Вряд ли правительство пойдет на такие беспрецедентные меры по индексации пенсии, какие были предприняты в кризисные 2008 и 2009 годы. При этом собственных средств, поступающих от страховых взносов, в пенсионной системе недостаточно".