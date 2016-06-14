Рада разрешила бизнесу реструктуризировать долги перед банками

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект "О финансовой реструктуризации", регулирующий порядок реструктуризации долгов работающего бизнеса перед банками, что позволит выполнить обязательства Украины по меморандуму с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№3555) проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, заместитель главы Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак, документ касается реструктуризации долгов только юридических лиц.

"Основная цель данного законопроекта не допустить банкротства работающих предприятий, не допустить ошибок 90-х годов, и дать им выжить", - сказал Демчак.

Депутат добавил, что законопроект был доработан ко второму чтению.

"Над законопроектом плодотворно работали депутаты, представители Министерства финансов, Национального банка и Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития", - сказал Демчак.

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По его словам, последняя редакция законопроекта основывается на положениях полной двусторонней добровольности процедуры реструктуризации, увеличения порога для инициирования должником процедуры реструктуризации, предоставления возможности другим кредиторам присоединяться к процедуре реструктуризации после ее начала, усиления роли арбитража.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности по итогам заседания 1 июня рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о реструктуризации долгов работающих предприятий перед банками, предусмотренный в меморандуме с Международным валютным фондом.

Кабинет министров утвердил пакет законопроектов для поддержки получивших валютные кредиты граждан и предприятий, в том числе проект "О финансовой реструктуризации", в ноябре 2015 года.

Эксперты оценивают общую сумму задолженности компаний, которые попадут под действие предложенного в законопроекте механизма, примерно в 200 миллиардов гривень.