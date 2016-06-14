Гривня "отвоевала" у доллара еще пару копеек

Во вторник, 14 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,88/24,92 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9520/27,9970 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 24,9136 грн/долл., к этому часу заключено 40 сделок на сумму 15,9 млн долл.