Рада приняла закон об оборонном заказе с правками президента

Верховная Рада приняла возвращенный с правками президента закон, увеличивающий период формирования правительством оборонного заказа до трех лет с одного года.

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За принятие закона с правками президента №2090а «О внесении изменений в закон «О государственном оборонном заказе» проголосовали 258 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, докладывая по законопроекту, что принятый 26 января текущего года закон не может быть подписан главой государства по ряду причин. «В законе, который поступил на подпись, используются такие понятия, как «вне оборонного заказа», «в исключительных случаях», «в случае срочной необходимости», однако их сущность не отвечает принципам юридической определенности правовых норм и может быть субъективно трактована во время практической реализации», - сказал Герасимов.

Герасимов также отметил, что оборонный заказ предлагается формировать на три года, а строк утверждения его Кабмином сократить до 1 месяца со дня принятия закона о бюджете на соответствующий год. Однако закон о госбюджете вступает в силу спустя 10 дней после принятия, поэтому 30-дневный срок утверждения Кабмином оборонного заказа предлагается привязать именно к дате вступления в силу закона о госбюджете.

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Как отмечается в пояснительной записке, правительство будет определять четкие правила формирования цены на закупаемые товары оборонного назначения. Закупка вооружения и военной техники, военного оружия и боеприпасов, а также их модернизация и ремонт (кроме текущего), будут осуществляться исключительно по оборонному заказу.

Как сообщал УНИАН, новая Военная доктрина Украины, введенная указом президента от 2 сентября 2015 года, предполагает государственные расходы на оборону на уровне не менее 3% от внутреннего валового продукта.

Верховная Рада увеличила финансирование Министерства обороны Украины в 2016 году на 21% - до 55,6 млрд грн, против 45,8 млрд грн, выделенных 2015 году. В частности, на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины и для подготовки войск выделено 42,6 млрд грн. На развитие вооружения и техники для украинской армии будет выделено 4,7 млрд грн. На медицинское лечение, реабилитацию личного состава ВСУ и ветеранов боевых действий в бюджете будет предусмотрено 1,5 млрд грн. Еще 2,2 млрд грн будет выделено на подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях, а также повышение квалификации и переподготовку военных.