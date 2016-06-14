Дефицит российского бюджета составил $23 миллиарда

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-май 2016 года составил 23 миллиарда долларов, или 4,6% к объему ВВП, сообщает Прайм со ссылкой на официальный сайт Минфина России.

В мае, по предварительным данным министерства, дефицит бюджета РФ составил 5,5% ВВП (или 5,4 миллиарда долларов) после дефицита в апреле в 7,3% ВВП (7,7 миллиарда долларов).

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Объем поступивших в январе-мае доходов федерального бюджета составил 71,7 миллиарда долларов, или 33,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом "О федеральном бюджете на 2016 год".

В частности, Федеральной налоговой службой было перечислено в бюджет 40,2 миллиарда долларов (34,7% к прогнозным показателям на 2016 год); Федеральной таможенной службой - 24,4 миллиарда долларов (33,5% к прогнозу). Другие федеральные органы перечислили в общем счете 7,1 миллиарда долларов, или 30,5% к годовому прогнозному показателю.

Расходы федерального бюджета были исполнены на 94,7 миллиарда долларов, что составляет 38,1% к утвержденному законом годовому объему и 37,7% к уточненной росписи.

Первичный дефицит бюджета за январь-май составил 18,8 миллиарда долларов, или 3,7% ВВП.