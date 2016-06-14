Нацбанк подсчитал депозиты украинцев: валютных стало меньше

Объем депозитов в украинских банках в мае, по оперативным данным, в национальной валюте вырос на 2,1% – до 396,238 млрд грн, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте – снизился на 1,7%, до 13,587 млрд долл.

Как сообщается на сайте НБУ, остатки по гривневым кредитам в мае выросли на 0,4% – до 427,911 млрд грн, по валютным – снизились на 0,6%, до 22,141 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в апреле в национальной валюте вырос на 2%, в иностранной валюте в долларовом эквиваленте – на 1,7%.

В 2015 году объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 6,2% – до 388,7 млрд грн, валютных – снизился на 32,1%, до 13,2 млрд долл.