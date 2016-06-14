Российский рубль упал до минимумов месяца

Курс российского рубля к доллару и евро во вторник в первой половине дня снижался в рамках падения аппетита к риску на глобальных рынках из-за роста вероятности выхода Великобритании из ЕС.

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Коррекцию российской валюты к минимумам с начала июня поддерживает откат рынка нефти ниже психологически значимого уровня 50 долларов за баррель сорта Brent, сообщает Прайм.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.38 повышался на 68 копеек — до 65,96 рубля, курс евро - на 63 копейки, до 74,04 рубля, следует из данных Московской биржи.