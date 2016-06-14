Импорт превысил экспорт: дефицит внешней торговли товарами в Украине составил $880 миллионов

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2016 года составил 880,7 млн долл., в то время как за аналогичный период предыдущего года баланс внешней торговли товарами был сведен с профицитом на уровне 42,4 млн долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2016 года к январю-апрелю 2015 года снизился на 13,9% - до 10,813 млрд долл., импорт - на 6,6%, до 11,694 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (в январе-апреле 2015 года – 1). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 209 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 0,7% - до 4,315 млрд долл. и составил 39,9% в общем объеме экспорта.

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Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 2,1% - до 5,241 млрд долл. и составил 44,8% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 37,9% - до 921,4 млн долл., импорта - на 44,3%, до 1,365 млрд долл.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-март 2016 года составил 961,3 млн долл., что в 10,6 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода предыдущего года на уровне 90,2 млн долл.