Минфин одолжил на внутреннем рынке 3,5 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 14 июня, привлекло в государственный бюджет 3,477 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций на 2,819 млрд грн на 5 лет под 16,75% годовых, а также на 501,497 млн грн на 3 года под 17,38% годовых и на 156,695 млн грн на 1 год под 16,85% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минфин во втором квартале 2016 года планирует на ОВГЗ-аукционах размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, 2 и 3 года, а также валютных облигаций сроками обращения 1,5 и 2 года.

По состоянию на 14 июня объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 546,487 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся госбумаги на сумму 378,700 млрд грн, или 69% их общего объема.