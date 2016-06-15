Правительство разработало законопроект о монетизации льгот

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

«Собственно, «монетизация» означает процесс преобразования обязательств государства в средства для льготника. Законопроект о монетизации льгот уже разработан и вскоре будет представлен на рассмотрение Верховной Рады», - говорится в сообщении.

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Министр социальной политики привел пример монетизации льготного проезда на транспорт, когда бесплатный проезд в транспорте заменяют некоторой суммой, выплачиваемой льготнику. «Льготник, скажем, чернобылец, который имеет право на бесплатный проезд, в большом городе может пользоваться им каждый день. А житель отдаленного села - может раз в год, когда решит посетить родственников где-то в Украине. Поэтому, считаю, справедливо будет вместо условной льготы предоставить людям одинаковые суммы денег. А на что они их наконец потратят: на продукты, лекарства или отдых - решат сами. Именно так будет справедливо», - цитирует Реву пресс-служба.

Также министр отметил, что сейчас транспортным компаниям компенсируют затраты на проезд льготников из госбюджета, однако часто такие выплаты задерживаются. Рева считает, что выделение денег именно населению приведет к улучшению финансового состояния предприятий, предоставляющих услуги общественного транспорта.

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Как сообщал УНИАН, экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко заявлял о необходимости монетизации льгот на проезд и реформировании всей системы льгот с целью усиления адресности их предоставления еще в июне прошлого года.

В частности, он отмечал, что первым шагом правительства должна стать именно монетизация льгот на проезд. Розенко заявлял, что существующая сегодня система возмещения государством затрат на перевозку льготников транспортным предприятиям - это исключительно коррупционный механизм.