В США приняли бюджет Пентагона, в котором для Украины предусмотрено до $500 миллионов

Закопроект предусматривает на следующий фискальный год около 602 миллиардов долларов на войны и оборону. Ожидается, что президент наложит на законопроект свое вето, пишет Голос Америки.

В тексте документа предусмотрена финансовая поддержка на оборонные нужды Украины в размере до $500 млн. "Для оказания помощи и поддержки, описанные в пункте (а) для правительства Украины могут быть использованы $250 млн". При этом указывается на возможность дополнительного использования $250 млн по отдельному решению министра обороны и по согласованию с председателем Государственного департамента США.

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Законопроект одобрен Сенатом спустя несколько дней после смертельной стрельбы в Орландо, которую ФБР расследует как акт терроризма. Накануне голосования лидер большинства в Сенате Митч Маконнелл заявил, что усилия администрации по преодолению ИГИЛ являются недостаточными и назвал законопроект об обороне «инструментом борьбы».

«Наша страна в состоянии войны, мы оказались под нападением. Мы должны предпринять определенные шаги, чтобы защитить нашу страну». Сенат одобрил законопроект 85 голосами против 13. Ранее свою версию закона приняла Палата Представителей.

Скоординированная версия законопроекта Об оборонном бюджете должна быть представлена на подпись президенту США уже к 30 сентября 2016 года.