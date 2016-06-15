Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2491.4945 (14 июня – 2496.8681)

100 EUR – 2796.7026 (14 июня – 2813.4710)

10 RUR – 3.7732 (14 июня – 3.8587)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,89/24,92 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9020/27,9280 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 24,9149 грн/долл., к этому часу заключено 423 сделки на сумму 313,53 млн долл.