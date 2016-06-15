С 15 июня банки могут изменять валютные курсы в течение дня

Украинские банки могут изменять курсы купли/продажи иностранной валюты, а также устанавливать различные курсы в своих подразделениях по разным адресам с сегодняшнего дня, 15 июня.

Читайте такжеНацбанк ослабил ограничения: в 2 раза увеличил лимиты на покупку и выдачу валюты

Соответствующее постановление Национального банка Украины №341 от 8 июня, ранее опубликованное на сайте регулятора, вступает в действие сегодня, 15 июня.

«Банк, финансовое учреждение вправе изменять значение курса покупки и продажи в течение операционного (рабочего) дня с обязательным оформлением каждого измененного значения соответствующим приказом (распоряжением), в котором указывается время (час, минута) изменения курсов», - говорится в документе.

Согласно постановлению, также регулятор разрешил банкам устанавливать различные курсы в подразделениях финучреждения по разным адресам, чтобы банки могли лучше реагировать на региональные особенности валютного рынка.

Кроме того, НБУ разрешил при осуществлении наличных операций по конвертации одной иностранной валюты в другую использовать собственный коммерческий курс банка, а не официальный курс НБУ.

Читайте такжеНацбанк смягчил запрет на выплату дивидендов иностранным инвесторам

Помимо этого, регулятор расширил перечень валют, которые банки и финучреждения смогут конвертировать, и теперь возможна конвертация наличной валюты не только первой, но и второй группы классификатора НБУ.

Этим же постановлением Нацбанк упростил документооборот по валютообменным операциям, разрешив проводить копирование паспортных данных клиентов и их хранение в документах дня только при сумме покупки свыше эквивалента 150 тыс. грн, чтобы снизить расходы банков и финучреждений на проведение валютообменных операций и ускорить их проведение для клиентов.

Как прокомментировала УНИАН исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, этот комплекс мер поможет банкам конкурировать с «черным рынком», который все это время был более гибким к постоянно меняющейся ситуации на рынке.

Читайте такжеНБУ отменил копирование паспортов при покупке менее $6 тысяч

По ее словам, ассоциация также обратилась к регулятору с просьбой запретить продажу наличной валюты небанковскими валютообменными пунктами или, по крайней мере, установить к ним такие же требования по безопасности и документообороту, которые действуют для банков.

Также, как отметила Коробкова, для детенизации валютного рынка банкиры ожидают позитивных новостей от Верховной Рады Украины в виде отмены 2% пенсионного сбора при продаже валюты.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течении 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Вчера, 14 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 24,89/24,92 грн/долл.