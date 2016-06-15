Китай понизил курс юаня до минимума с января 2011 года

Народный банк Китая (центробанк) понизил в среду курс национальной валюты - жэньминьби (официальное название юаня) - на 0,32%, до 6,6001 единицы за доллар.

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Это минимальное значение с января 2011 года, сообщает ТАСС.

Ранее Госсовет КНР и Народный банк Китая заявляли о необходимости поддерживать стабильность курса юаня, сохраняя его на "разумном и сбалансированном" уровне.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Китай установил курс юаня к доллару на минимальной с февраля 2011 года отметке.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться.

С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.

В первую неделю 2016 года регулятор ослабил позиции юаня к доллару более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года.