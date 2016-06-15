Визит Гройсмана в США: премьер рассказал диаспоре об Агентстве по сопровождению инвестиций

Агентство по привлечению и сопровождению инвестиций в Украину будет работать непосредственно при главе правительства, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи в Америке с руководителями украинской общины США.

По информации пресс-службы украинского правительства, встреча прошла в рамках визита Гройсмана в США.

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«Глава правительства проинформировал о приоритетах работы правительства, в особенности по обеспечению макроэкономической стабильности и созданию благоприятного бизнес-климата. Гройсман подчеркнул, что правительство работает над созданием Агентства по сопровождению инвестиций при премьер-министре, - сообщили в пресс-службе. - Гройсман также рассказал о предпринятых правительством реформах, включая введение единой рыночной цены на газ, децентрализацию, начало реформы госслужбы, подготовку к электронному декларированию имущества госслужащих, а также публичную приватизацию госпредприятий».

В ходе встречи Гройсман также подчеркнул, что украинская община в США делает «большое дело для Украины и украинцев». «Нет сферы, где бы вы ни присутствовали. Ваша международная активная позиция привлекает внимание к Украине, мы чувствуем ваши волонтерские усилия, поддержку наших воинов, разных программ. Это очень важно в столь сложное для нас время», - цитирует пресс-служба главу правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман уже анонсировал создание Агентства по сопровождению инвестиций, задачей которого станет привлечение средств в Украину, поиск перспективных инвестиционных проектов, а также поиск административных решений, направленных на улучшение условий деловой активности в нашей стране. По расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины, наша страна в текущем году может привлечь порядка 5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, что вдвое превышает объемы средств, привлеченных в 2014 и 2015 годах.

Гройсман находится с визитом в США 14-17 июня.