НБУ признал неплатежеспособным "Классикбанк" Думчева

Национальный банк Украины 14 июня принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных «Классикбанка», сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, банк в течение 180 дней с момента отнесения его к категории проблемных не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, что стало основанием для такого решения.

Регулятор сообщил, что банк был признан проблемным в декабре 2015 года в связи с непрозрачной структурой собственности.

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Таким образом банк стал четвертым после банков «Юнисон», «ТК Кредит» и «Смартбанка», отнесенным к категории неплатежеспособных в связи с непрозрачной структурой собственности.

В сообщении отмечается, что 1 апреля банк сообщил регулятору, что указанные в сведениях о структуре собственности лица являются номинальными держателями акций в пользу Сергея Думчева, бывшего председателя правления банка "Премиум".

При этом заявленный бенефициар банка не предоставлял пакет документов для согласования приобретенного существенного участия. Также банк и собственник не смогли реализовать альтернативное решение этого вопроса, например, отчуждение банка в пользу третьего лица.

По данным НБУ, в банке были размещены вклады 65 физических лиц, и нагрузка на Фонд гарантирования вкладов не превысит 258 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Классикбанк» работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу небольших по размерам активов.

Сергей Думчев - кандидат в мэры Киева в 2015 году, прославившийся своей скандальной пиар-компанией. Думчев возглавлял набсовет банка «Премиум» с 2010 по 2015 год.