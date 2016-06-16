Пять правил богатого человека

Вот несколько советов, которые позволят воплотить в жизнь многие желания и помогут стать успешным человеком.

1. Откладывай десятую часть своего заработка. Грамотно распоряжаться своими деньгами — основное правило богатого человека. Все просто. Подели свой заработок на несколько частей: семейные нужды, карманные расходы, инвестиции и т.д. Сосредоточься на сбережении, а не на том, как быстро разбогатеть.

2. Выгодно инвестируй часть своих средств. Деньги никогда не должны быть направлены на неоправданные цели. Не стоит строить воздушные замки, когда речь заходит о деньгах. Рациональный человек обладает должной культурой отношения к риску. Прежде чем инвестировать во что-либо, подумай не о доходе, а о том, как ты выйдешь из рынка, чтобы не стать заложником его изменений.

3. Научись экономить время и используй его максимально эффективно. Ведь время — деньги, а также один из шагов к финансовой свободе. Тот, кто умеет правильно организовать свой день, может многого достичь.

4. Будь оптимистом и общайся с везучими людьми. Уметь позитивно мыслить, но при этом не забывать о возможных трудностях — еще один шаг к финансовой независимости. Общайся в кругу интересных личностей и следуй советам богатых людей.

5. И, пожалуй, еще одно правило: не зацикливайся на богатстве, помни о здоровье, любви и отдыхе. Если у тебя есть хоть одна лишняя минута, проведи ее с пользой для себя и своей семьи. Интересы, мечты, поиски чего-то нового, стремления — именно это является двигателем прогресса.

Рынок Форекс — один из способов начать инвестировать деньги уже сегодня.

Открой реальный торговый счет в ИнстаФорекс и получи 40 долларов для старта!

Связаться с представителями ИнстаФорекс и узнать все подробности вы можете любым удобным для вас способом.

Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

г. Киев, Печерский район, ул. Щорса, 36-Д, офис 68 (1 этаж)

тел.: + 38 (044) 359-02-44

www.instaforex.com