Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

В среду, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 24,87/24,91 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9090/27,9540 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3760/0,3770 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 24,8852 гривни/доллар, к этому часу заключено 114 сделок на сумму 46,75 миллиона долларов.