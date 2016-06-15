Тайные инвестиции в Украине и Олимпиада в Сочи: Bloomberg назвал причины краха "банка-копилки" Путина

Необходимая для спасения российской госкорпорации «Внешэкономбанк» (ВЭБ) сумма превысила первоначально прогнозировавшиеся 1,3 трлн рублей ($20 млрд) и чиновники задумались о сворачивании ее бизнеса, сообщил Bloomberg со ссылкой на четыре источника, принимающие участие в обсуждениях.

Два источника, близкие к госкорпорации, уточнили агентству, что ВЭБ практически перестал выдавать новые кредиты и прекратил финансирование большинства текущих проектов.

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Пресс-служба ВЭБа сообщила агентству, что банк не замораживал свою инвестдеятельность, однако отказалась уточнить текущий объем инвестиций. В Кремле на запрос о комментарии не ответили.

ВЭБ, выделивший миллиарды на мегапроекты вроде Олимпиады в Сочи и секретную помощь союзникам в Украине, распродает активы по бросовым ценам и нуждается в государственной поддержке, чтобы избежать дефолта, указывает Bloomberg.

Так, пакет в 3,6% акций ПАО «Газпром» ВЭБ продает газовому концерну за 132 млрд рублей — почти вдвое дешевле, чем купил несколько лет назад. Еще 18 млрд рублей банк рассчитывает получить от продажи 8,4% акций ПАО «Московская биржа».

Примерно треть баланса ВЭБа — до 1,5 трлн рублей — составляют безнадежные «нереализованные убытки», которые банку, возможно, придется списать, утверждает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю оценку банка.

Например, новое руководство ВЭБа все еще ищет следы $8 млрд, которые банк начиная с 2009 года тайно вкладывал в акции «Индустриального союза Донбасса». Некоторые из приобретенных на Донбассе заводов пострадали в ходе вооруженного конфликта. ВЭБ еще не полностью списал потенциальные убытки по этим активам, не говоря уже о поиске потенциальных покупателей, сообщили агентству источники, близкие к госкорпорации, передает Forbes.

В этом году ВЭБу понадобится примерно 560 млрд рублей на погашение внешнего долга и других обязательств. Пропуск платежей грозит дефолтом, который может серьезно омрачить кредитную историю России, поскольку инвесторы и рейтинговые агентства считают ВЭБ квазисуверенным банком.

Однако, в условиях роста дефицита бюджета президент Владимир Путин ограничил помощь ВЭБу от Минфина в этом году 150 млрд рублей. ВЭБ рассчитывает получить еще 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

Напомним, в течение многих лет, Владимир Путин использовал Внешэкономбанк (ВЭБ), чтобы оплачивать "специальные проекты", от Олимпиады в Сочи до сокрытия попыток захвата территории в Украине и спасения олигархов.