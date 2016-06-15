Фискальная служба выбрала "Укргазбанк" для расчетов по таможенным платежам

Государственная фискальная служба выбрала "Укргазбанк" уполномоченным банком для осуществления расчетов с государственным бюджетом по таможенным платежам, сообщила пресс-служба ГФС.

Читайте также"Укргазбанк" завершил 8-летнее финансовое оздоровление после национализации

Согласно сообщению, "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" предоставили подтверждение готовности открытия отделений банка, график работы которых будет совпадать с графиком работы соответствующих таможенных органов, на территории пунктов пропуска и мест таможенного оформления в соответствии с требованиями конкурсной документации.

При этом "Укргазбанк" предложил меньшие тарифы, по которым предлагается осуществлять индивидуальное расчетно-кассовое обслуживание таможен.

Справка УНИАН. "Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 миллионов гривень прибыли.