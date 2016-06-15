МВФ назвал ключевую проблему китайской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен высокими темпами роста долговой нагрузки Китая, сообщает Росбалт.

За последние несколько дней первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон несколько раз высказывался на эту тему. Вчера он озвучил очередные предостережения после встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками в рамках ежегодной оценки состояния экономики КНР.

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"Бурно растущий корпоративный долг - ключевая проблема китайской экономики, неочевидная на первый взгляд", - считает Липтон.

Как отмечает МВФ, в прошлом году совокупный долг Китая составлял около 225% ВВП - не слишком высокий уровень по сравнению с мировыми показателями. Между тем, корпоративная долговая нагрузка близка к 145% ВВП, а это очень высокий уровень. По оценкам The Financial Times, совокупный долг КНР поднялся до 237% ВВП к концу I квартала 2016 года из-за активного роста кредитования.

"Хотя корпоративный долг остается контролируемым, он находится на высоком уровне и быстро растет. Решение проблемы корпоративной задолженности является обязательным условием, которое позволит избежать серьезных проблем в дальнейшем", - говорится в докладе МВФ по итогам ежегодных консультаций с Китаем.